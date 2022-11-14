Altay'dan kritik galibiyet

Lig'in 13. hafta mücadelesinde Altınordu'ya konuk olan Altay, karşılaşmayı 72 dakika boyunca 1 kişi eksik oynamasına rağmen kritik bir galibiyete imza attı.

Lig'de 13. hafta İzmir derbisine sahne oldu. Müsabaka pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynandı. İki takımında, alt sıralardan kurtulmak için 3 puan istediği karşılaşmayı Altay 2-0 kazandı. Maçın 18. dakikasında Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam, orta sahada Altınordulu Abdullah Soğucak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Fakat VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Can Cengiz, sarı kartını iptal ederek Ceyhun Gülselam'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın 65. dakikasında İbrahim Öztürk'ün ve 69. dakikasında ise Marco Paixao'nun atığı gollerle 3 puanı alan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Altay, puanını 15'e çıkartarak 10. sıraya yükseldi.