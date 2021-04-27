Altay'dan Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük çağrısı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevi için çağrıda bulundu. Ekmekçioğlu, “Futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz” dedi.

Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran ve TFF 1.Lig'de ilk iki şansını kaybeden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, açıklamalarda bulundu. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde açıklama yapan Başkan Özgür Ekmekçioğlu Altay'ın mücadelesinin, umudunun ve inadının sürdüğünü belirtti. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yarışı sonuna kadar zorladıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, “Hocamız yönetimiyle, hırsıyla, yeteneğiyle takımımızı belirli bir yere kadar getirdi. Gelişen süreç içinde karşılıklı konuşarak, görüşerek yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine verdiği hizmetler nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz, futbol yaşamında sonsuz başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük çağrısı

Yönetim Kurulu olarak teknik direktör arayışına girdiklerini ifade eden Ekmekçioğlu, “Kulübümüz adına en iyi görevlendirmeyi yapmak için alternatiflerimizi değerlendirdik. Futbol dünyamızda öne çıkan ve Altay için uygun olan isimleri belirledik. Elimizde listemiz hazır. Ama biliyoruz ki bizlerin, taraftarlarımızın, oyuncularımızın kısacası tüm camiamızın hayallerini süsleyen tek bir isim var. Diğer adaylarla görüşmelere geçmeden önce, Altay'ı destekleyen, yanında yer alan herkesin gönlündeki isme bir çağrıda bulunmak istiyoruz. O'nu takımımızın başında görmek, her Altaylı'nın en büyük rüyası. Bu yüzden bir çağrımız var. Kulübümüz için her zaman ve her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Sadece Altay'ın değil, Türk futbolunun en büyük efsanelerinden birini, futbol yaşamı zaferlerle dolu bir ismi Altay'ın başında görmek istiyoruz. Mustafa Denizli'ye, başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. 18 yıl boyunca formamızı büyük bir başarı ve gururla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.