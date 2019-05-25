Altay'dan Tunç Soyer'e ziyaret

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve kulüp eski başkanlarından, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar ve kulüp Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in de katıldığı ziyarette, belediye hizmetlerinde ve yeni projelerde sporu ana odağa alacaklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyah-beyazlı kulübün son yıllarda yakaladığı sportif başarı ve altyapı atağını gururla takip ettiklerini kaydetti. Sporun sosyal yaşam ve kent kültürüne etkilerinin önemini vurgulayarak Altay gibi asırlık kulüplere sahip İzmir'de spora destek değil, yön verecek projelere imza atmak istediklerini söyleyen Başkan Soyer, önceliklerinin genç nüfus ve bu odakta spor olacağını belirtti.

Spora destek vurgusu

Altay'ın Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında 3. Lig'den, Spor Toto 1. Lig'e yükselip Süper Lig hedefine yaklaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Soyer, “Altay elde ettiği sportif başarılar yanında kuruluş gayesiyle de çok özel bir kulüp. Altay gibi Türk sporunun temel taşlarından olan asırlık kulüplerimiz için yerel yönetimlerin vereceği destek çok önemli ve bizler bunun bilincindeyiz. Spor ve sporcularımıza fayda sağlayacak her türlü projelerde birlikte hareket edeceğiz. Türk futboluna birçok yıldız futbolcu kazandıran Büyük Altay'a yeni sezonda başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu. Altay'ın yaz aylarında ve yeni sezonda gerçekleştireceği projeler hakkında Soyer'e bilgi veren kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise önceki başkanlık döneminde spora büyük önem veren Başkan Soyer'in yeni dönemde İzmir'de önemli hizmetlere imza atacağına inandığını kaydetti. Ekmekçioğlu, Soyer'e ziyaretin anısına Altay A Takım oyuncularının imzaladığı formayı hediye etti.