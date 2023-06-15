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Altay'ın altyapısındaki görev dağılımı belli oldu

Altay’da, altyapı yönetiminin gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.

Altay'da, altyapı yönetiminin gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.


Altay'da, 5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurul sonrası Ayhan Dündar tekrar başkanlık görevine getirilmişti. Dündar, siyah-beyazlı yönetimle düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını belirleyerek, altyapının başına Ali Oğuz Yavaş'ı getirdi. Yavaş önderliğinde altyapıdaki görev dağılımı da belli oldu.


Altay'ın altyapısındaki görev dağılımı şu şekilde:


Ali Oğuz Yavaş: Başkan


Mert Kaya: Başkan Yardımcısı


Barış Tuaç: Genel Sekreter


Serhat Tuğal: Sponsorluk Sorumlusu


Doğukan Maltepe: Hukuk İşleri Sorumlusu


Berk Çavdar: Sayman


Burak Terlemez: Kurumsal İletişim Sorumlusu


Can Sonan: Sponsorluk Sorumlusu


Çağrı Küçükvatan: Sponsorluk ve Ürün Sorumlusu


Birand Bilgi: Sponsorluk ve Ürün Sorumlusu

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