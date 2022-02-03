İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altay'ın Antalya kampı sona erdi

Altay, lige verilen arada Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayarak İzmir’e hareket etti.

Altay, lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayarak İzmir'e hareket etti.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, lige verilen ara sebebiyle Antalya'da kampa girmişti. 26 Ocak'ta başlayan kampta çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenmanla kampı noktaladı. 9 günlük kampın ardından Altay, hava yoluyla İzmir'e hareket etti. Siyah-beyazlılar, İzmir'e döner dönmez 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da İzmir derbisinde konuk olacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.