İhlas Haber Ajansı

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Altay'ın Beşiktaş mesaisi sürüyor

Altay, Spor Toto Süper Lig’in 26.

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Altay, Beşiktaş'a konuk olacak. 19 Şubat Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Karşılaşma öncesinde Altay'da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başlarken, taktik ve şut antrenmanı ile sona erdi.

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