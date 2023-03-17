Altay'ın, dış saha serüveni devam ediyor

Lig'de oynadığı deplasman maçlarında 3 galibiyet elde eden Altay, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup ederek dış sahadaki dördüncü galibiyetini almak istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yarın doğrudan Süper Lig'e çıkma yarışı veren Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligin alt ve üst tarafını yakından ilgilendiren mücadele saat 16.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor müsabakasıyla birlikte alt sıralardan kurtulmanın yanı sıra; bu sezon deplasmandaki dördüncü galibiyetini de elde etmek istiyor. İzmir temsilcisi, daha önce dış sahada Sakaryaspor'u 2-1, Altınordu'yu 2-0 ve geçtiğimiz hafta da Eyüpspor'u 1-0 yenme başarısı gösterirken, aldığı bu 3 galibiyetle evinden uzakta en az kazanan takımlar arasında yer alıyor.

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, kalesinde 13 gol görüp, 12 gol kaydetti. Böylece Altay, dış sahada 14 puan toplamış oldu.