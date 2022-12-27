Altay'ın gol yükünü toplam 6 oyuncu çekiyor

Altay'da, Spor Toto 1. Lig'de bulduğu 20 golün skor dağılımını sadece 6 oyuncu paylaşırken, 1 gol ise rakibinin kendi kalesine atmasıyla geldi.

Spor Toto 1. Lig'de Altay, bu sezon toplam 20 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda atılan bu gollerin 11'i Marco Paixao'dan gelirken, İbrahim Öztürk 3, Salih Sarıkaya 2, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım ve Ceyhun Gülselam ise 1'er gol buldu.

1 gol de Bodrumspor ile oynanan maçta Cenk Şen'in kendi kalesine atması sonucu geldi.

Siyah-beyazlı ekip, 20 golle ligde en fazla gol atan 12. takım konumunda bulunuyor.