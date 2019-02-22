Altay'ın gözü 3. galibiyette

Lig'de pazar günü Giresunspor'a konuk olmaya hazırlanan Altay'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Ligde oynadığı son 5 maçtan 11 puan çıkaran ve 2 maçından da galibiyetle ayrılan Altay, pazar günü karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlılar gözünü galibiyete dikti. Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istediklerini belirten Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Yükselen bir grafiğimiz var. Son iki maçtan da galibiyet çıkardık. Üçüncü maçı da kazanmak istiyoruz ama karşılaşmanın zorluk derecesinin de farkındayız. Göreve geldiğimizden beri alt sıraları yakından ilgilendiren maçlar oynadık. Bu da öyle bir karşılaşma. Giresun'dan da alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Galibiyetle dönebilirsek hedefimizi farklı yerlere çekebiliriz” ifadelerini kullandı.

“İçimizde aslanlar var”

İlk olarak ligde kalmak istediklerini yineleyen Karafırtınalar, "Temkinli konuşmak zorundayız. İyi bir kadroya sahibiz; ama derinliğimiz yok. Sarı kart sınırında 4-5 oyuncumuz bulunuyor. İçimizde aslan değil aslanlar var. Elbette en üst seviyede oynamak istiyoruz. Oynanan oyunlara bakarsak ligde kalmak da kolay olmayacak” dedi.

Takımda herkesin forma şansı bulabileceğinin altını çizen deneyimli teknik adam, “İbrahim ve Merter'in sakatlığı tamamen geçmedi. Hafta içi takımla birlikte çalıştılar ancak yüzde yüz seviyede değiller. Tüm oyuncuların yükselen bir grafiği var. Rekabetin içinde herkes forma şansı bulacaktır. Kadromuz sınırlı. 12-13 oyuncumuz var. O yüzden rotasyonda herkese ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.