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Altay'ın gözü iki yıldızında

TFF 1.

Lig'in açılış haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Altay'da, sakatlıkları bulunan Anton Putsila ve Oğuz Han'ın maça yetiştirilmesi için sağlık ekipleri yoğun mesai harcıyor.


2019-2020 sezonu için kurduğu iddialı kadroyla play-off'u hedefleyen Altay, Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçına gözünü dikti. Sezona üç puanla başlamak isteyen siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Anton Putsila ve Oğuz Han'ın durumu henüz netlik kazanmadı. Sağlık ekibi, iki oyuncuyu da zorlu maça yetiştirmek için yoğun mesai sarf ederken, söz konusu futbolcuların durumunun ise maç günü netlik kazanacağı öğrenildi.


Putsila ve Oğuz Han'ın tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Putsila ve Oğuz Han'ın tedavileri sürüyor. Umarız pazar günü bizimle birlikte olurlar. Yetişmemeleri durumunda ise forma giyen oyuncular ellerinden geleni yapacaktır. Ümraniyespor ligin güçlü ekiplerinden ve bu yüzden zor bir müsabaka bizi bekliyor. Ancak taraftarımızın desteğiyle sezona galibiyetle merhaba diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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