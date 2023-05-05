Altay'ın hedefi 2'de 2 yapmak

Lig'de bu sezon iki maçı kalan Altay, evinde oynayacağı bu maçları kazanıp ligde kalmak istiyor. İzmir temsilcisi önce Denizlispor'u sonra da Tuzlaspor'u konuk edecek.

Lig ekiplerinden Altay, ligin bitime çok az bir süre kala ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya olmaya devam ediyor. Düşme hattının son basamağındaki Gençlerbirliği ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan Altay, evinde oynayacağı Denizlispor ve Tuzlaspor karşılaşmalarını kazanıp kendi işini kendi bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu sürecin ilk maçında 7 Mayıs Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ile oynayacak. İzmir temsilcisi sezonun son maçında ise 21 Mayıs Pazar günü yine Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ligde bir iddiası bulunmayan ve orta sıralarda yer alan Tuzlaspor'u konuk edecek.

Altay'ın tek hedefi bu iki maçı kazanıp ligde kalmak olacak. Öte yandan siyah-beyazlılar ligde oynadığı son üç maçında da berabere kaldı.