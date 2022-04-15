Altay'ın İranlı kadın futbolcusu kaçak/mülteci durumuna düştü

Altay, Kadın Futbol Takımı'na devre arasından Kireçburnu SK'den transfer edilen İranlı futbolcu Hananeh Aminghashghay'in sağlık sigortasının ve göç idaresi işlemlerinin tamamlanmadığının ortaya çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun kaçak/mülteci durumuna düşmesi üzerine ek ödemeler yapılarak durumun çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi A Grubu ekiplerinden Altay, devre arasında Kireçburnu Spor Kulübü'nden İranlı sol kanat oyuncusu Hananeh Aminghashghay'ı kadrosuna katmıştı. Ancak; Altay Spor Kulübü Kadın Futbol Şubesi Yönetim Kurulu, İranlı oyuncunun transfer süreci sonrasında sağlık sigortasının ve göç idaresi işlemlerinin yapılmadığının ortaya çıktığını açıkladı.

“Oyuncumuzun mağdur olmaması için ek ödemeler yapılarak durum çözüme kavuşturulmuştur”

İzmir temsilcisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devre arası Kireçburnu SK'dan transfer ettiğimiz İranlı oyuncumuz Hananeh Aminghashghay hakkında kamuoyu ve camiamızı bilgilendirme zorunluluğu oluşmuştur. Kireçburnu SK transfer sürecinde oyuncumuzun sağlık sigortasının ve göç idaresi işlemlerinin tamamlanmış olduğunu tarafımıza iletmiştir. Ancak oyuncunun transfer süreci sonrasında bu işlemlerin hiçbirinin gerçekleştirilmemiş olduğu ve gerekli ödemelerin de ilgili makamlara yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Oyuncumuzun bu süreçte ülkede kaçak/mülteci durumuna düştüğü anlaşılmıştır. Şubemiz tarafından oyuncumuzun mağdur olmaması için ek ödemeler yapılarak durum çözüme kavuşturulmuştur. Futbolun ötesinde, Altay Spor Kulübü Kadın Futbol Şubesi olarak tüm kadın futbolcularımızın uygun koşul ve güvenlikte spor yapmasının en önemli konu olduğunu hatırlatmak isteriz.”