Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, taburcu edildi

Lig'in 15. haftasında Göztepe-Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sarı-kırmızılı taraftarın yaraladığı Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneden taburcu edildi.

Lig'in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden, Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan Göztepeli bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Yerde kalan Altay kalecisi Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve başındaki 4 cm'lik kesiğe müdahale yapıldı. Kontrol amaçlı hastanede tutulan 29 yaşındaki Ozan Evrim Özenç, bugünkü kontrollerin ardından taburcu oldu.