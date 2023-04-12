Altay'ın konuğu Altınordu

Lig'in 32. haftasında Altay, İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek.

Altay, Lig'in 32. haftasında Altınordu'yu yarın saat 20.30'da ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Altay, 31 puanla 13. sırada yer alırken, Altınordu ise topladığı 26 puanla 15. basamakta bulunuyor. İki takımın da tek hedefi 3 puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak olacak. Öte yandan Altınordu'da sarı kart cezalısı Salih Sarıkaya ve kırmızı kart cezalısı Eren Erdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Altay'da ise kaleci Ozan Evrim Özenç ile Eric Björkander'in sakatlıkları bulunuyor.

Altay'ın cezası son buluyor

Aralık 2022'de oynan Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası alan Altay, Altınordu karşılaşmasıyla cezasını tamamlayıp taraftarına kavuşacak. Altay, bu süreçte evinde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.