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Altay'ın kralı Paixao, suskunluğunu bozdu

Altay’ın Eskişehirspor’u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol birden atan Marco Paixao, iki maçlık suskunluğunu bozdu.

Altay'ın Eskişehirspor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol birden atan Marco Paixao, iki maçlık suskunluğunu bozdu.


TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay, sahasında Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28, 33, 45 ve 48. dakikalarda Marco Paixao, 35. dakikada Erhan Çelenk ve 68. dakikada Kappel kaydetti. Bu sonuçla Altay, 3 hafta sonunda ilk galibiyetini alarak ligdeki puanını 4'e çıkarttı.



4 gol birden attı, yarışa ortak oldu


Altay'da 2018-2019 sezonunu 29 golle ve 2019-2020 sezonunu da 22 golle tamamlayarak üst üste 2 kez gol kralı olan Portekizli golcü Paixao, bu sezon ligdeki ilk iki maçı boş geçmişti. Paixao, Eskişehirspor maçı ile beraber suskunluğunu bozdu. Paixao, 4 gol birden atarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca başarılı oyuncunun 1 golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Portekizli yıldız, bu maçta attığı gollerle ligdeki gol krallığı yarışına da ortak oldu. Paixao, 4 golü bulunan Adana Demirspor'un santrforu Mehmet Akyüz'le birinci sırayı paylaşıyor.

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