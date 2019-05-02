Altay'ın Portekizli Kralı'nın gözü yeni rekorlarda

golüne ulaşan ve 1. Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen Altay'ın Portekizli gol makinesi Marco Paixao, gözünü lig rekorunu kırmaya dikti.

Spor Toto 1. Lig'de sezonun en golcü oyuncusu olan Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao, geçtiğimiz hafta oynanan Altınordu derbisinde takımının tek golünü atarak adını tarihe yazdırdı. Bu sezon 25. golüne imza atan Paixao, 24 golle rekoru elinde bulunduran Michael Pote'yi geride bırakarak, 1. Lig tarihinin ‘en golcü yabancı futbolcusu' rekorunun yeni sahibi oldu. Tarihe adını yazdırdığı için çok mutlu olduğunu belirten Paixao, "31 maçta 25 gol atarak lig tarihine geçtiğim için çok mutluyum. Önümüzde hala 3 maç var ve gol atmaya devam edebilirim. Altay'a gelerek çok doğru bir karar vermişim. Altay ailesiyle birlikte çalışmış olmanın doğru sonuçlar verdiğini görüyorum. Kalan 3 maçta hem kazanmak hem de gol atmak için sahada olacağım. Önümde bir rekor daha var umarım onu kırmayı da başarırım" ifadelerini kullandı.

Hedefte Taner Demirbaş var

Pote'yi geride bırakarak yeni rekorun sahibi olan golcü futbolcu, kırması gereken iki rekor olduğunu açıkladı. Sezonu üç rekorla noktalamak istediğini belirten Portekizli futbolcu, "Rekorlardan konuşuyor olmamız gayet normal ama ben her maça öncelikle takımın galibiyeti için çıkıyorum. İlk rekoru kırdım ancak kırmam gereken iki rekor daha var. Polonya'da oynadığım dönemde bir sezonda 28 gol atarak kendi rekorumu kırmıştım. Bu rekora ulaşabilmem için 3 gole, geçebilmek için daha fazlasına ihtiyacım var. Bunu başarabilirsem hem kendi kariyer rekorumu kıracağım hem de 27 golle rekoru elinde bulunduran Taner'i geride bırakıp lig tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olacağım Hepsini üst üste koyduğum zaman kalan 3 maç kariyerim adına daha önemli bir hal alıyor. Bunları hem kazanmak için hem de rekorlarımı geliştirmek için çok sıkı çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Taraftar güç veriyor"

Kendisine ‘Marco Paşa' diye hitap eden Altay taraftarlarına ayrı bir parantez açan Paixao, "Tüm taraftarlarımıza bana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Sene başından bu yana sürekli destek oldular. Onlardan görmüş olduğum sevgi bana daha fazla güç verdi. Futbolun bence güzel taraflarından biri de bu. Hem iç sahada hem de deplasmanlarda onların desteğini fazlasıyla hissettim. Bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için çok çalıştım" diye konuştu.

Sevinçlerin anlamı var

Attığı gollerle tarihe geçen Portekizli, gol sevinçleriyle de oldukça dikkat çekiyor. Gol sevinçleri hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Gol sevinçleri benim için kişisel hareketler. Yaptığım her hareketin benim hayatımda bir anlamı var" açıklamasını yaptı.

Krallıkta çok rahat

Altay'ın rekortmen oyuncusu Paixao, çok büyük bir sürpriz olmaması durumunda 2018/2019 sezonunu da gol kralı olarak noktalayacak. 25 golle sıralamanın ilk basamağında bulunan ‘Marco Paşa', rakiplerine büyük fark attı. Gol sıralamasında Paixao'yu 14'er golle Denizlispor'dan Mehmet Akyüz ve Adana Demirspor'dan Michael Pote takip ediyor. Sezon başında Polonya'nın Gdansk takımından transfer edilen Paxiao'nun siyah-beyazlılarla bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.