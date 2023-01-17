İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altay'ın savunması alarm veriyor

Spor Toto 1.

Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören Altay'da savunma alarm veriyor.


Altay'ın, Lig'in son 3 haftasında sergilediği performans hayal kırıklığı oluşturdu. Bu performansın önemli bir faktörünün de birçok oyuncunun alacaklarını temin edememesinin olduğu biliniyor. Durum böyle olunca siyah-beyazlı ekip, ligde çıktığı son 3 maçta kalesinde 8 gol gördü. Altay, sezonun ilk 15 maçında ise yalnızca 13 gol yemişti.


Siyah-beyazlılar, ligin 21. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü Pendikspor'u konuk edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.