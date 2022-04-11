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Altay'ın umutları tükenmek üzere

Altay, Adana Demirspor mağlubiyetiyle beraber ligde kalma umutlarını tükenme noktasına getirdi.

Matematiksel olarak ligde kalma şansı devam eden siyah-beyazlılar, kalan 6 maçının 4'ünü iç sahada oynayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında Altay, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 32 maç sonunda 29 puanda kaldı. Ligin 17. sırasında bulunan İzmir temsilcisi, küme düşme hattının bir basamak üzerindeki rakibi Giresunspor'un da kazanmasıyla beraber ligde kalma umutlarını oldukça tüketti. Giresunspor'la puan farkı 10 olan Altay, matematiksel olarak devam eden ligde kalma şansı için kalan 6 haftada mücadelesini sürdürecek.


Ligdeki son 6 maçının 4'ünü evinde oynayacak olan Altay'ın fikstürü şu şekilde:



33. Hafta: Altay- Başakşehir


34. Hafta: Altay - Galatasaray


35. Hafta: Hatayspor - Altay


36. Hafta: Altay- Giresunspor


37. Hafta: Trabzonspor - Altay


38. Hafta Altay - Kasımpaşa

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