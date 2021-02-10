Altay'ın yeni sportif direktörü İbrahim Akın oldu

Altay, sportif direktörlük görevine İbrahim Akın'ı getirdiğini açıkladı.

TFF 1. Lig'de zirve yarışını sürdüren Altay'da, eski futbolcu ve eski altyapı direktörü İbrahim Akın kulübe geri döndü. Siyah-beyazlı kulüp, İbrahim Akın'ı sportif direktörlük görevine getirdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Altay, şu ifadelere yer verdi:

"Altyapımızdan yetişen, üçüncü ve ikinci liglerde elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği bulunan kulübümüzün ve Türk futbolunun önemli isimlerinden İbrahim Akın sportif direktörlük görevine getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

İbrahim Akın, yaklaşık 1 ay önce altyapı direktörü olarak görev aldığı Altay ile yollarını ayırmıştı.