Altay'ın zorlu dış saha serüveni başlıyor

Lig ekiplerinden Altay, bu hafta sonu oynanacağı Denizlispor müsabakasıyla birlikte zorlu deplasman sürecine giriyor. Siyah-beyazlılar, ligde arka arkaya 3 maçını da dış sahada oynayacak.

Altay, Lig'de 10 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor müsabakasıyla zorlu dış saha sürecini başlatmış olacak. İzmir temsilcisi, sırasıyla Denizlispor, Tuzlaspor ve Samsunspor'a konuk olacak. Ege temsilcisi Denizlispor ligin dibine demir atmışken, Tuzlaspor'da düşme hattının çevresinden uzaklaşmak için çaba harcıyor. Diğer en zorlu rakip ise Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile çıkışa geçen Samsunspor, Karadeniz ekibi 27 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Altay'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve öğrencileri, bu zorlu süreci en az hasarla atlatmak için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.