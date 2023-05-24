Altaylı Arda Gezer, ilk gol sevincini yaşadı

Lig ekiplerinden Altay forması giyen Arda Gezer, 38. hafta mücadelesinde Tuzlaspor'a gol atarak profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Altay forması giyen 2002 doğumlu Arda Gezer, 38. hafta mücadelesinde Tuzlaspor'a karşı 32. dakikada takımının karşılaşmadaki ilk golünü atarken kendisinin de profesyonel futbol kariyerindeki ilk golüne imza attı. Arda golden sonra büyük mutluluk yaşarken takım arkadaşları da genç oyuncuyu tebrik etti. Öte yandan Arda Gezer, bu sezon siyah-beyazlı formayla 22 lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkma başarısı gösterdi.

Kadro dışı kalmıştı

Altyapı patentli olan genç oyuncu sezon başında başarılı bir performans gösterince siyah-beyazlı yönetim, ligin ilk yarısı bitmeden sözleşme uzatma girişiminde bulundu. Arda Gezer ve temsilcisi de, yeni sözleşmeye yanaşmayınca siyah-beyazlı yönetim tarafından orta saha oyuncusu kadro dışı bırakıldı. Uzun süren görüşmelerden netice çıkmayınca Arda, yönetimden özür diledi ve affedildi. Daha sonra da genç oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.