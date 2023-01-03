İhlas Haber Ajansı

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Altaylı Efe Sarıkaya'ya milli davet

Altay’ın genç futbolcusu Efe Sarıkaya’nın, Türkiye U19 Milli Takımı’nın, Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildiği açıklandı.

Altay'ın genç futbolcusu Efe Sarıkaya'nın, Türkiye U19 Milli Takımı'nın, Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildiği açıklandı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki oyuncusu Efe Sarıkaya, siyah-beyazlı ekipte gösterdiği başarılı performanstan dolayı Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi. Efe'nin, U19 Milli Takımı'nın 4-12 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda olacağı belirtildi.

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