İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altaylı Eren Erdoğan, takımının asist yükünü çekiyor

Altay’ın başarılı futbolcusu Eren Erdoğan, bu sezon yaptığı 5 asistle takımda en fazla gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor.

Altay'ın başarılı futbolcusu Eren Erdoğan, bu sezon yaptığı 5 asistle takımda en fazla gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 21 yaşındaki futbolcusu Eren Erdoğan, takımına verdiği katkıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 19 maça çıkarken 5 asist, 1 gollük katkı sağladı. Eren; Adanaspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Keçiörengücü ve Eyüpspor maçlarında 1'er asist yaparken, Boluspor'a karşı da 1 gol kaydetti.


Eren Erdoğan'a, birçok Spor Toto Süper Lig takımının yanı sıra 1. Lig ekiplerinin de ilgi gösterdiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.