Altaylı Furkan'ın gidişi sessiz oldu

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk futboluna önemli futbolcular yetiştiren Altay'da altyapının son hediyelerinin başında gelen Furkan Deniz, sözleşmesi sona erince siyah-beyazlı kulübe veda etti. Henüz 17 yaşında A Takım forması giymeye başlayan Furkan, asıl patlamayı 2015-2016 sezonunda gerçekleştirdi. O sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden Altay'ın değişmezleri arasında yer alan başarılı hücumcu, sezonu 10 golle noktalayarak Kasımpaşa'nın dikkatini çekti. Oyuncu Kasımpaşa ile anlaşamaya varırken, Altay gelen transfer teklifini kabul etmeyince bu transfer gerçekleşmedi.

İki şampiyonluk yaşadı

Bir sonraki sezonda ise 25 yaşındaki futbolcu, takımıyla TFF 3. Lig şampiyonluğuna ulaştı. 2017-2018 sezonunda elde edilen TFF 2. Lig şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olan Furkan Deniz, yine Spor Toto Süper Lig takımlarının radarına girdi. Geçtiğimiz sezon başında Altay, Furkan için MKE Ankaragücü'nün yaptığı transfer teklifini kabul etti. Ancak bu kez de Furkan takımdan ayrılmak istemeyince bu transfer de gerçekleşmedi. Geçen sezonu da kulübünde geçiren Deniz, sezonun sona ermesiyle birlikte altyapısından yetiştiği Altay'a veda etti.

Altay'a para kazandırarak gitmesine kesin gözüyle bakılan Furkan Deniz, bedelsiz olarak takımdan ayrılırken, deneyimli futbolcunun Manisa BBSK ve BB.Erzurumspor ile görüştüğü öğrenildi.