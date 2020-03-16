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Altaylı Kerim Avcı'dan kötü haber

Karagümrük maçında sakatlanan Altay’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerim Avcı, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Karagümrük maçında sakatlanan Altay'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerim Avcı, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.


TFF 1. Lig'in 28. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Altay'da, 2-0 gerideyken 2. yarının başında kaydettiği golle takım arkadaşlarını ateşleyen Kerim Avcı sağ dizine aldığı darbe sonrası stadı takım arkadaşlarının sırtında terk etmişti. Maçın ardından MR'ı çekilen Kerim Avcı'nın durumu belli oldu. MR sonucunda sağ diz dış yan bağında yırtık tespit edilen tecrübeli orta saha oyuncusunun 4 ila 6 hafta arasında sahalara dönebileceği açıklandı. Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Kerim Avcı'nın tedavisine hemen başlandığı bildirildi.


Başarılı orta saha oyuncusu devre arası transfer döneminde Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Avcı, siyah-beyazlı ekip ile 9 maçta sahaya çıkarken 411 dakika oyunda kalmış ve 1 de gol kaydetmişti.

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