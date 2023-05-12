Altaylı oyuncular, sezonun mutluluk yemeğinde bir araya geldi

Lig ekiplerinden Altay, Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker önderliğinde düzenlenen yemek organizasyonunda buluştu.

Bu sezon Lig'e transfer yasağı ile başlayan, puan silme cezası alan, Göztepe ile oynanan olaylı müsabakada hükmen yenik sayılan ve aylarca seyircisinden yoksun maçlara çıkan siyah-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kalırken ligde kalmayı büyük oranda garantileyince Altay Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker önderliğinde divan kurulu üyeleri, futbolcular, teknik ve idari kadro, bir otelde düzenlenen yemek organizasyonunda buluştu. Yemekten önce oyuncuların ve kulüp personelinin neşeli ve mutlu halleri dikkatleri çekerken, Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar tek tek tüm oyuncuları verdikleri mücadelen dolayı tekrar kutlayıp bağrına bastı. Günün sonunda ise bu organizasyon hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.