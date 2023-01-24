Altekma, 10 maç sonra güldü

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, ligin ilk 5 haftasında 2 galibiyet alsa da; daha sonra galibiyete hasret kaldı. İzmir temsilcisi, bu süreçten sonra çıktığı 10 maçı da kaybederken puan tablosunda da düşme hattına doğru ilerledi. Böylece Altekma, 2 galibiyetle uzun bir süre sondan bir basamak üst olan 13'üncü sırada yer alırken; dün de sonra sırada yer alan Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, birebir rakibi olan Tokat temsilcisini 3-1'lik skorla mağlup etti ve ligde 3 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtuldu.