Altekma, 2. yarıya 3 takviye ile başlayacak

İzmir temsilcisi Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarıya güçlenen kadrosuyla girecek. İzmir ekibi kadrosunu pasör mevkiinde görev yapan Görkem Yazgan, smaçör pozisyonunda oynayan Lukas Divis ve Kadir Cin ile takviye etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, devre arasına girilen ligde kadrosuna 3 takviye yaptı. İzmir temsilcisi, pasör mevkiinde görev yapan Görkem Yazgan, smaçör pozisyonunda oynayan Lukas Divis ve Kadir Cin'i kadrosuna kattı.

Slovak asıllı Rus oyuncu Lukas Divis, geçen sezon Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta'da görev yaptı. Ayrıca smaçör oyuncu Fenerbahçe forması da giydi.

Tecrübeli bir diğer oyuncu Kadir Cin voleybola Arkas Spor'da başladı. Ardından Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediye, Spor Toto, Solhan Spor ve Afyon Belediye takımlarında görev yapan 35 yaşında 2.04 boyundaki Kadir, 250 kez milli takım formasını giydi.

31 yaşındaki pasör Görkem Yazgan ise ligin ilk yarısını Alanya Belediyespor'da geçirdi. 1.97 boyundaki Görkem, Yeni Kızıltepe, Milas Belediyespor, Cizre Belediyespor, Düzce Belediyespor, Beşiktaş, Solhan ve Afyon Belediyespor takımlarında başarıyla ter döktü.

Yaptığı 3 takviye ile ligin ikinci yarısına yeni bir heyecanla başlayacak olan Altekma, 8 Ocak Pazar günü İzmir derbisinde Arkas Spor ile karşı karşıya gelecek.