Altekma umut tazeledi

Altekma, hafta sonu oynanan maçta TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup ederek ligde kalmak için ümitlendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçlık yenilgi serisini sezonun flaş ekibi TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup ederek sonlandıran Altekma, ligde tutunma umutlarını yeniden tazeledi. İzmir ekibi galibiyet sayısını 4'e yükselterek düşme hattının hemen üzerindeki Develi Belediyespor'u yakaladı. Kalan 6 haftaya umutlu giren Altekma'da Başkan Melih Sebastien Durmuş, son topa kadar savaşmayı bırakmayacaklarını söyleyerek, “Çok kritik bir galibiyet aldık. Oyuncularımız gerçekten çok iyi mücadele etti ve galibiyeti sonuna kadar hak etti. ‘Son topa kadar mücadele' olan sloganımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kalan 6 maçımızda da iyi oyun ve galibiyetten başka bir şey hedeflemeyeceğiz. Ekibimize her zaman güvendik ve yanında olduk. Bundan sonra da böyle olacak” dedi.

Öte yandan Altekma, 22. hafta mücadelesinde çarşamba günü Ankara'da lider Halkbank'ın konuğu olduktan sonra 23. haftada 26 Mart Pazar günü de İzmir'de Spor Toto ile karşılaşacak.