"Altı" rakamı hiç bu kadar gizemli olmamıştı

İzmirli genç roman yazarı Batuhan Ercan'ın yazdığı ve Orta Doğu'nun karanlığında geçen yeni romanı "Altı" adlı polisiye kitabı okuyucuyla buluştu. Romanda, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere birçok ülke yer alırken, yaşanan gizemli oyunlar okuyucuda soluksuz heyecan ve merak uyandırıyor.

İzmirli genç yazar Batuhan Ercan, yeni yazdığı "Altı" adlı polisiye romanı ile polisiye kitapseverlerle buluşturdu. Günümüz Orta Doğu'sunda geçen olaylar silsilesi, okuyucuya kanlı coğrafyanın gerçeklerini aktarılıyor. 500'ü aşkın sayfasıyla polisiye kitap, okuyucuda soluksuz heyecan ve merak uyandırıyor.

'Altı' adlı kitabında, özellikle Irak ve Suriye gibi Orta Doğu'nun karanlık ülkelerinde dönen oyunları anlatmak istediğini ifade eden genç yazar Ercan, kitabında Türkiye ve ABD başta olmak üzere bölge ülkelerinin de yer aldığını söyledi. Kitapta okuyucuların, kendilerini Orta Doğu'nun gizemli planları içerisinde bulacağını kaydeden Ercan, "Soğuk savaş sonrası dönemde, kartların yeniden dağıtılmasını ve oyuncuların yer değiştirmesini, bölgede çok daha karanlık oyunlar oynandığını okuyucularımız romanımızda görecektir. Orta Doğu'nun karanlık dehlizlerinde yaşanan gizemli oyunlar, inanıyorum ki okuyucularımızın kitabı soluksuz bitirmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.