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Altın çocuklar hedefi 12'den vurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular, 2020 Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında önemli başarı kazandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün okçuları, 2020 Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında hedefi tam 12'den vurdu. İzmir Kültürpark'ta düzenlenen şampiyonada 57 kulüpten toplam 346 sporcu ok atarken, klasik yay büyük bayanlarda Fatma Buket Aycan, klasik yay büyük erkeklerde Bilal Güneri, klasik yay büyük bayanlar takım klasmanında Aybüke Aktuna, Fatma Buket Aycan ve Elif Deniz Haberal, klasik yay büyük erkekler takım klasmanında ise Yağız Yılmaz, Bilal Güneri ve Doğan İşler'den oluşan ekip, altın madalyaya uzanmayı başardı. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Elif Deniz Haberal, ikinciliği elde etti. Başarılı sporculara madalyalarını Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman verdi.

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