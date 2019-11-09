Altın Ege ödülleri sahiplerini buldu

İzmir'de düzenlenen Altın Ege Ödüllerinde, Türkiye'nin en iyi isimleri düzenlenen ödül töreninde bir araya gelirken, ödüller görkemli gecede sahiplerini buldu.

Altın Ege Ödül töreninin gecesi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşti. Tören öncesinde kırmızı halıda şıklık yarışı vardı. Gecenin sunuculuğunu Özlem Yıldız üstlenirken, salon tıklım tıklım doldu. İzmir'deki ödül töreninde, önemli isimler ödüllerine kavuştu.

Törende, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege İhracat Birlikleri Başkanı Sayın Jak Eskinazi'ye "Onur Ödülü" takdim edildi. Ayrıca gecede; Hande Ünsal Yılın Pop Kadın Sanatçısı, Hakan Altun & Derya Bedavacı Yılın Düeti, Selin Ciğerci Yılın Fenomeni, Yılın En iyi Müzik Kanalı Dreamtürk, Yılın Magazin Program Sunucusu Magazin D Dilay Korkmaz, Yılın Radyocusu Duygu Atakan Süper Fm, Yılın En İyi Canlı Performansı Kübracan, Yılın En İyi Coverı Aylin Yeşilova (Zehir Gibi), Yılın En İyi Gazetecisi Yunus Karakaya gibi isimler ödüllerini aldı. Gecede, özel hastaneler, sivil toplum kuruluşlarına da ödülleri verildi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Murat Kaplan, gecede yaptığı konuşmada, "İzmir, en önemli; tarih, kültür, sanat ve ekonomi şehri olarak ülkemizin en güçlü markalarındandır. İzmir de yerli yabancı birçok marka yer almaktadır. Bu vesileyle İzmir'in kendi değerlerini tanıma, yansıtma ve onure etme adına bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Altın Ege Ödülleri hem halk oylamasıyla hem kanaat önderleri oylaması ile gerçekleştirilmiş hem de İzmir'e katkı sağlayan gecemizi onurlandıran onur üyeleriyle ilgili çalışma yapılarak sonlandırılmıştır" diye konuştu.