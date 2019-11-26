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Altınordu 87 gün sonra kazandı

Altınordu, TFF1.

Lig'in 12. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık aranın ardından 3 puanla tanıştı. Altınordu bu sonuçla tam 87 gün aranın ardından galibiyet elde etti.


TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Okan Derici ve 88. dakikada Kemal Rüzgar kaydetti. Bu sonuçla kırmızı-lacivertli ekip, ligde 7 haftadır süren galibiyet hasretine son verdi.



Altınordu nefes aldı


Altınordu, bu galibiyetten önce ligde en son 14 Eylül tarihinde sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etmişti. Ligde 87 günlük aranın ardından sonra gelen galibiyet İzmir ekibine nefes aldırdı. Hanesine 3 puan daha yazdıran Altınordu, 12 hafta sonunda puanını 10'a çıkardı. Kırmızı-lacivertli ekip, haftayı 16. sırada kapatarak düşme hattında yer aldı. Altınordu ligin 13. hafta karşılaşmasında 30 Kasım Cumartesi günü Keçiörengücü'ne konuk olacak.

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