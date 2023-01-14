İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altınordu, 9 maç sonra kazanmak istiyor

Altınordu, Spor Toto 1.

Lig'de 9 maçlık aradan sonra galibiyetle tanışmak istiyor. İzmir temsilcisi yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ligde 18. sırada yer alırken; ligde çıktığı son 9 karşılaşmada da galibiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisinde durum böyle olunca düşme hattına adeta demir atmış oldu. Rakip Gençlerbirliği ise topladığı 7 puanla son sırada yer alıyor. Kazanan takım düşme hattından çıkmak için pozitif bir hava yakalama şansına erişecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.