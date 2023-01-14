Altınordu, 9 maç sonra kazanmak istiyor

Lig'de 9 maçlık aradan sonra galibiyetle tanışmak istiyor. İzmir temsilcisi yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ligde 18. sırada yer alırken; ligde çıktığı son 9 karşılaşmada da galibiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisinde durum böyle olunca düşme hattına adeta demir atmış oldu. Rakip Gençlerbirliği ise topladığı 7 puanla son sırada yer alıyor. Kazanan takım düşme hattından çıkmak için pozitif bir hava yakalama şansına erişecek.