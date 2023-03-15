Altınordu, Ahmet İlhan gol atamayınca kazanmakta zorlanıyor

Lig'de Ahmet İlhan Özek'in gol atamadığı sadece 1 maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligde kötü günler geçirmeye devam ediyor. Sezona Ufuk Kahraman yönetiminde başlayan kırmızı-lacivertliler, alınan başarısız sonuçlardan sonra 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırıp takımın başına Gökhan Ünal'ı getirmişti. Ünal yönetiminde de istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, 7 maç sonra 40 yaşındaki çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Altınordu'da dikkat çeken bir olay ise 35 yaşındaki golcü Ahmet İlhan Özek'in, gol atamadığı maçlarda kırmızı-lacivertliler sadece 1 galibiyet aldı. Bu sezon ligde kazanılan Tuzlaspor (1), Samsunspor (1), Denizlispor (2) karşılaşmalarında gol atan Özek, sadece kazanılan Gençlerbirliği galibiyetinde gol atamadı. Durum böyle olunca tecrübeli oyuncunun alınan 4 galibiyetin 3'ünde 4 gollük katkısı bulunuyor. Öte yandan tecrübeli oyuncu bu sezon ligde takımının attığı 20 gole; 10 gol 2 asistlik katkı verdi.