Altınordu, alt sıralardan kurtulamadı

Lig'in 31. haftasında Eyüpspor'u konuk etti ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kırmızı-lacivertlilerin tek golünü ise 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Böylece 28 yaşındaki oyuncuda Altınordu formasıyla ilk golünü atmış oldu. İzmir temsilcisi bu sonuçla birlikte alt sıralardan kurtulamazken puanı 26'da kalıp, haftayı 15. sırada kapattı.

Karşılaşma sonrasında takımın bulunduğu konumla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, şunları söyledi:

"Böyle oynadığımız müddetçe inşallah bu ligde kalacağız diye düşünüyorum. Risk var çünkü rakiplerimiz de güçlü ve bütün maçlar çok riskli. O yüzden bizim daha güvenli olabilmemiz için özellikle içeride oynadığımız maçlarda puan kaybetmememiz lazım. Bugün bir kaza yaşadık. Kaybettik ama bundan sonra daha güvenli olabilmemiz için puanları toplamamız lazım. Ben bu takıma, oyuncularıma güveniyorum. İnşallah o puanları toplayıp ligde kalacağız."