Altınordu, alt sıralardan kurtulamıyor

Lig'de oynadığı son 17 maçta sadece 2 kez kazanan Altınordu, alt sıralardan kurtulamadı.

Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Sezona Ufuk Kahraman yönetiminde başlayan kırmızı-lacivertliler, arka arkaya alınan başarısız sonuçlardan sonra Kahraman ile yollarını ayırıp takımın başına Gökhan Ünal'ı getirmişti. Ünal'la iyi bir başlangıç yapan Altınordu, daha sonra düşüşe geçip galibiyete hasret kalmıştı. Yaşanan bu duruma hızlıca müdahale eden Altınordu yönetimi, Ünal'la yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışına giren İzmir temsilcisi, kısa bir süre sonra Hasan Özer'in takımın başına getirildiğini açıkladı. Özer de Altınordu ile çıktığı ilk maçta Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı ve 48 yaşındaki teknik adam, ligin 28. haftasındaki mücadelede Samsunspor deplasmanında ilk mağlubiyetini aldı. Bu sezon 3 teknik direktörle çalışan Altınordu, ligdeki son 17 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak alt sıralardan kurtulamadı.

Öte yandan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz günlerde kötü gidişatın sebebini açıklayarak, "2021 yılında oynadığımız play-off finalinden sonra bütün oyuncularımıza 3 misli fiyatlar teklif edildi. Oyuncularımız dağıldı. Bu final bizi iyi giden rotamızdan, treni raylardan çıkardı. O gün bugündür Altınordu projesini rayına oturtamıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.