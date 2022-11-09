Altınordu - Altay derbisinde 30. randevu

Lig'de Pazar günü oynayacakları derbiyle beraber tarihlerinde 30. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Altınordu'nun üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta maçında İzmir'in iki köklü kulübü Altınordu ve Altay, 13 Kasım Pazar günü kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Lige iyi bir başlangıç yapamayan iki takım da alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ufuk Kahraman yönetimindeki Altınordu, bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. Sinan Kaloğlu yönetimindeki Altay ise 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aynı puanla rakibinin bir basamakta üstünde 14. sırada bulunuyor.

Rekabette üstünlük Altınordu'da

İki takım, pazar günü oynanacak derbiyle birlikte tarihlerinde 30. maçlarına çıkacak. Altınordu ve Altay arasında oynanan maçlarda, kırmızı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor. Altınordu oynanan 29 karşılaşmanın 13'ünde sahadan üstünlükle ayrılırken, 8 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Kalan 9 maç ise Altay'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Öte yandan Altay, Altınordu'ya karşı aldığı 9 galibiyetin 5'ini deplasmanda aldı. Siyah-beyazlı ekip, böylece derbi tarihindeki aldığı galibiyetlerin yüzde 60'ını deplasman maçlarında almış oldu.