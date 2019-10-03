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Altınordu, Anıl'ı bırakmadı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Altınordu, başarılı kanat oyuncusu Anıl Koç'un sözleşmesini uzattı.


Altınordu iç transfere erken başladı. Kırmızı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anıl ile yola devam etme kararı aldı. Oyuncuyla görüşen İzmir ekibi, Anıl'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Geçen sezon Altınordu'ya transfer olan Anıl, Altınordu formasıyla 35 lig maçına çıkarken, bu müsabakalarda rakip filelere 11 gol bırakma başarısı gösterdi. Geçen sezon takımın en skoreri olmayı başaran Koç, bu sezon da attığı 2 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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