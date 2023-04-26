İhlas Haber Ajansı

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Altınordu, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Altınordu, Spor Toto 1.

Lig'in 35. haftasında konuk edeceği Bandırmaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bandırmaspor'la Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.


İsmet Orhun Bilge Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapılırken, idmanın ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

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