Altınordu - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı

Lig'in 18. haftasında oynanacak Altınordu-Çaykur Rizespor müsabakasının biletleri satışa çıktı.

Lig'in 18. haftasında Altınordu, 26 Aralık Pazartesi günü Rizespor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden bugün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribün: 200 TL

Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL

Deplasman: 40 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.