Altınordu çıkışa geçmek istiyor

Lig'de bu hafta oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında Altınordu, 11 Şubat Cuma günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Altınordu'da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da, kaptan Ahmet İlhan Özek ve genç oyunculardan Muzaffer Kocaer açıklamalarda bulundu.

Muzaffer Kocaer: “Çıkışa geçmek istiyoruz”

Takımın genç oyuncularından Muzaffer Kocaer, Bursaspor maçının ikinci yarısında ortaya koydukları futbolun umut verici olduğunu belirterek, “Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmayı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. İlk yarının son haftalarına doğru bunu gerçekleştirmiştik. Bursaspor maçının özellikle ikinci yarısında iyi bir Altınordu izlettik. Bu oyunun üzerine koyarsak galibiyetler gelecektir” dedi.

Ahmet İlhan Özek: “Yakın zamanda çalışmalarımızın meyvesini alacağız”

Takım kaptanı Ahmet İlhan Özek de sıralama olarak bakıldığında kendilerine en yakın rakiple oynayacaklarını hatırlatarak, “Son zamanlarda sahada istediklerimizi yapmaya başladık, oyunsal anlamda iyi gidiyoruz fakat bir türlü onu sonuca yansıtamıyoruz. Saha içinde birinci ve ikinci bölgelerde iyi oynuyoruz fakat üçüncü bölgeye bu oyunumuzu taşımıyoruz. Şu anda yaşadığımız sıkıntıların başında bu geliyor. Yeni gelen takım arkadaşlarımızla beraber bu sorunları çözeceğiz. Takım olarak iyi bir ekibiz, çok çalışıyoruz. Bunun yakın zamanda meyvelerini alacağız. Gençlerbirliği maçını kazanıp ardından Denizlispor müsabakasını da kazanarak bir çıkış başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı, Antalya Turnesi kapsamında Ukrayna ekiplerinden Kolos Kovalivka U19 Takımı ile oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı. Altınordu U19/18 Takımı, yarın saat 15.00'da Shakhtar Donetsk U19 Takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek.