Altınordu deplasmanda kayıp

Lig'de haftayı BB. Erzurumspor mağlubiyetiyle noktalayan Altınordu, bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve milli araya BB. Erzurumsor yenilgisiyle giren Altınordu'da moraller bozuldu. 7 hafta sonunda 5 puanı bulunan İzmir temsilcisi, milli araya küme düşme potasının bir basamak üstünde girdi. Bu sezon yalnızca Eskişehirspor'u deviren kırmızı-lacivertliler, dış sahada ise hiç gülemedi. Bu sezon 4 lig maçını deplasmanda oynayan Altınordu, bu karşılaşmalardan 1 puan çıkardı. Kırmızı-lacivertli ekip, Hatayspor ve BB. Erzurumspor'a 1-0 kaybederken, Osmanlıspor'a ise 2-1'lik skorla boyun eğdi. İzmir temsilcisi bu sezon dış sahada tek puanını Akhisar'dan çıkardı. Kaleci Erhan'ın damga vurduğu karşılaşma başladığı gibi sona ermişti.

Lig'de Eskişehirspor ve Giresunspor deplasmanda puan alamazken Altınordu, Boluspor ve Adanaspor ise dış sahada 1 puan alabildi.