Altınordu direksiyona geçti

Lig'de Adanaspor'u deplasmanda uzatma dakikalarında attığı golle devirerek kendini Play-Off hattına atan Altınordu kaderini kendi ellerine aldı.

Altınordu Play-Off hayalleri sarmaya başladı. Sezon boyunca sürekli ilk 6 yarışında olan İzmir temsilcisi, son 2 haftaya girilirken kaderini kendi ellerine almayı başardı. Okan Derici'nin uzatma dakikalarında attığı golle Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönen kırmızı-lacivertliler, Adana Demirspor'un deplasmanda Giresunspor'a kaybetmesiyle birlikte haftayı 54 puanla 6. basamakta noktaladı. Adana Demirspor'un 2 puan önünde yer alan kırmızı-lacivertliler, kalan 2 maçı kazanması takdirde rakipleri Adana Demirspor ve Ümraniyespor'un aldığı sonuçlara bakmaksızın Spor Toto Süper Lig için Play-Off oynamaya hak kazanacak. İzmir temsilcisi geride kalan 2 haftada sahasında Boluspor ve deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

İkili averaj tehlikesi

Play-Off yolunda kendi kaderini kendisi çizecek olan Altınordu'nun en büyük tehlikelerinin başında ikili averaj geliyor. Ligde Gazişehir, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Ümraniyespor ile birlikte ilk 6 yarışı veren İzmir temsilcisi, rakiplerine karşı ikili averajda sınıfta kaldı. Osmanlıspor'u deplasmanda 3-0 yenen Altınordu, rakibine İzmir'de 3-0 kaybetti. Adana Demirspor'a her iki maçta da kaybeden kırmızı-lacivertliler, Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda ise bir beraberlik ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. İzmir temsilcisi ikili averajda sadece Gazişehir'e kaybetmedi. Deplasmanda oynanan maçı tek golle kaybeden kırmızı-lacivertliler, İzmir rakibini aynı skorla devirmeyi başardı.