Altınordu, Erdem Gökçe'ye kancayı attı

Altınordu, Eyüpspor forması giyen 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi kiralık olarak kadrosuna katabilmek için girişimlere başladı.

Spor Toto 1. Lig'de kötü günler geçiren Altınordu, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için takviye yapmak istiyor. İzmir temsilcisinin ilk hedefi Eyüpspor forması giyen 19 yaşındaki Erdem Gökçe oldu. Kırmızı-lacivertliler, Erdem'e olan ilgisini kulübüne iletirken, tarafların anlaşması durumunda sağ bek pozisyonunda oynayan Gökçe, sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanacak. Genç futbolcu, bu sezon Eyüpspor'da toplam 6 maça çıkarken, skora katkı veremedi.