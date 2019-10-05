Altınordu, Erzurum'da terliyor

Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Altınordu, yarın BB Erzurumspor karşısında galibiyet arayacak.

Bu sezon ligde istediği puanları toplayamayan ve son iki lig maçından galibiyet çıkarmayan Altınordu, 7. hafta karşılaşmasında Erzurum'da sahaya çıkacak. İzmir ekibi, yarın ligin güçlü ekiplerinden BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi Ramazan Keleş yönetecek. Konuk takım haftaya 5 puanla 14. basamakta girerken, Erzurum ekibi ise topladığı 7 puanla sıralamanın 12. basamağında kendine yer buldu. Altınordu'da sakatlığı bulunan Kemal ve Mertcan Dağlı kadroda yer alamayacak. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Erzurum'da kazanarak çıkışa çekmek istediklerini söyledi.