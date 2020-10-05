Altınordu, Fenerbahçe'den kaleci transferi etti

TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet alarak sezona iyi başlayan Altınordu, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala bir transfer daha gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, Fenerbahçe U19 takımından 17 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, genç kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

İmza töreninde konuşan Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe ve Ozan Can Oruç gibi kalecileri Türk futboluna kazandırdıklarını belirterek, “Ertuğrul da genç, yetenekli ve gelişime açık bir kaleci. İnşallah önümüzdeki yıllarda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'nın 5 büyük ligine göndereceğimiz oyuncular arasında yer alır. Bu transferin gerçekleşmesini sağlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'a çok teşekkür ederiz” dedi.

Çetin: "Altınordu'ya gelmek benim için gurur verici"

Altınordu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Osman Ertuğrul Çetin ise, Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Gözlerimi açtığım Fenerbahçe'den, beni Avrupa'ya kadar taşıyacağına inandığım Altınordu'ya gelmek benim için gurur verici. Altınordu, gençlere her zaman en iyi fırsatı tanıyan kulüp oldu. Milli takıma kazandırılan oyuncular, gelişim liglerindeki başarıları ve Türk ve Avrupa futboluna armağan edilen gençler, bunun en iyi göstergesi. Umarım ben de bu isimler arasında yer alırım.”