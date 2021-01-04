Altınordu FK, genç futbolcu oynatma hedefine ulaştı

Altınordu, ligde ilk yarıyı 28 puanla noktalarken İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, genç futbolcu oynama süreleriyle ilgili iki hedefe ulaştıklarını vurguladı. “Her maç ilk 11'de en az dört öz kaynak oyuncumuz görev alacak ve her maç gençlerimizin oynama süresi yüzde 34 olacak şeklinde iki hedefe odaklanmıştık” diyen Orhunbilge, “Yeni sistem sayesinde bir yandan yarışmacı kimliğimizi korurken, diğer yandan yetiştiricilik anlamında önemli bir devrim yaptık” dedi.

Avrupa'da 528 takım incelendi

Sistemin, Avrupa'nın 32 liginde yer alan 528 takımın öz kaynak futbolcularının oynama sürelerinin baz alınarak kurgulandığını ifade eden Orhunbilge, “2020-2021 sezonunu en az yüzde 34 ile tamamladıktan sonra bu rakamı geliştirerek ilerleyen sezonlarda yüzde 64'e ulaşacağız. Böylelikle Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) gibi değerli bir kurumda çok iyi eğitim alan gençlerimizin oynama süresi her maç 3'te 2'ler seviyesine yükselecek” diye konuştu.

Alfa ve A takıma teşekkür

Ligin ilk yarısında A takım kadrosunda öz kaynak düzeninden gelen 9 oyuncunun yer aldığını, buna ek olarak ALFA patentli 6 gencin de farkı maçlarda A takım formasıyla sahaya çıktığını ifade eden Orhunbilge, “ALFA'dan gelen gençlerimiz oldukça çok sayıda sakatlık ve COVID-19 pozitif yaşadığımız günlerde aldıkları eğitim hakkını vererek A takım formamızı gururla giydiler. Eğitimlerine katkıda bulunan ALFA teknik ekip kadrosuna ve A takım teknik ekibimize teşekkür ediyoruz” yorumu yaptı.

"Yeni bir şey söylemeliyiz"

Ülkemizde genç futbolcuya bakış açısının ve transfer politikasının değişmesi gerektiğine de dikkat çeken Orhunbilge, “Tüm Avrupa ligleri arasında en yaşlı futbolcu transfer eden ilk 15 kulübün 8'i Türk. En genç oyuncu transfer sıralamasının 30'unda yokuz. Ülkemizde bir çok genç futbolcu, sadece transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle forma yüzü görebiliyor. Artık yeni bir şey söylemeli ve ülke olarak gençlerin önündeki yolu açmalıyız” diye konuştu.

"Almanya ve Bilbao örneği ortada"

2,5 milyon gurbetçi Türk nüfusun yaşadığı Almanya'nın Mesut Özil, Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin ve Emre Can gibi dünya çapında Türk yıldızlar çıkardığına işaret eden Orhunbilge, “Türkiye'de 15-24 yaş aralığında 15 milyona yakın genç bulunuyor. Neredeyse Almanya'daki toplam gurbetçi sayısının 6 katı ve biz bu nüfustan bir dünya yıldızı çıkaramıyoruz. Athletic Bilbao, 2,2 milyon BASK nüfusundan yetiştirdiği yıldızlar ile yıllardır La Liga'da ve Avrupa'da yer alıyor. Artık hareket geçmeliyiz” dedi.

28 puan ve 15 genç hedefi

Altınordu A takımının ilk yarıdaki performansını da değerlendiren Orhunbilge, “Bu sezon takımların başarı kriterinde COVID-19 çok etkili olacak. Oyuncuların geri dönüş süreçlerini hızlandırabilen ve geniş kadroya sahip kulüpler zaten büyük avantaj sağlamış durumda. Devreyi, TFF 1. Lig geçmişimizdeki en iyi performans olan 28 puan ve 15'e yakın gencimize forma vererek tamamladık. İkinci yarıda her iki konuda kendimizi geliştirip yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.