Altınordu, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Altınordu, Spor Toto 1.
Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında 11 Şubat Cuma günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek Altınordu, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Bugün öğle saatlerinden sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı tamamladı.