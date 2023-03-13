Altınordu, Hasan Özer ile prensip anlaşmasına vardı

Lig ekiplerinden Altınordu'da, Gökhan Ünal ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Hasan Özer ile prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Lig'de küme düşme hattında bulunan Altınordu, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışında olan Altınordu'da Yeni Malatyaspor, Çelik Zenika, FC Shkupi takımlarını çalıştıran genç teknik adam Hasan Özer ile prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Öte yandan, Lig'de 24 maça çıkan Altınordu, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik alarak 17 puanla 18. sırada bulunuyor.